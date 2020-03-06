Определен регион России с самыми путешествующими женщинами

Регионом России с самыми путешествующими женщинами оказался Приморский край. Об этом свидетельствуют данные аналитики бронирований интернет-сервиса для путешественников Biletix (имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

Согласно полученной информации, в 2019 году на жительниц Приморья пришлось 76 процентов забронированных в регионе авиабилетов как на внутренние, так и на международные рейсы.

Следующими в списке оказались Калмыкия и Карелия — там любительниц путешествий оказалось по 59 процентов из всего туристического потока каждой республики, а также Алтай и Саха — по 58 и 56 процентов соответственно.

Москвички в десятку наиболее активных туристок не попали.

Кроме того, было определено, что наибольшая доля посещений заграницы зафиксирована среди жительниц Приморского края (77 процентов), Москвы (51), Чечни (38), Ленинградской области (38) и Республики Татарстан (35). Самым же продолжительным отдыхом отличились россиянки с Чукотки — средняя поездка у женщин там длилась 37 дней, из Магаданской области (24 дня), Камчатской (20), Хабаровского края (15) и Республики Саха (13 дней).

7 февраля сообщалось, что россиянкам, которые мечтают выйти замуж за иностранца — гражданина Турции, например, — следует ознакомиться с национально-культурными особенностями жизни в этой стране. В частности, в первую очередь рекомендуется изучить местный менталитет, семейный уклад и порядки, а также оценить свою готовность подстроиться под новые условия.

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