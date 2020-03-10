Парламент Азербайджана впервые возглавила женщина. Спикером Милли Меджлиса (Национального собрания) выбрана Сахиба Гафарова, передает Vesti.az.

Гафарова представляет правящую партию «Новый Азербайджан». Она доктор филологических наук, окончила Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы, а также университет языков. С 1981 года работает в Бакинском славянском университете, была деканом факультета западноевропейских языков в Западном университете. Гафарова является автором более 70 научных и учебно-методических работ, программ и учебных пособий, занимается гендерными проблемами в филологии.

Парламентские выборы состоялись в Азербайджане 9 февраля. Большинство голосов получила правящая партия.

В январе Парламентская ассамблея Совета Европы выпустила резолюцию, в которой призвала Азербайджан «надежно и в полном объеме» решить проблемы политзаключенных. После этого президент республики Ильхам Алиев заявил, что Совет Европы деградирует, а принятая международной организацией резолюция — не более чем клочок бумаги.

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