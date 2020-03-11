Приехавших в Москву китайцев начали выдворять из страны за нарушение карантина

В Москве после распоряжения мэра Сергея Собянина поставить на контроль проживающих в городе китайцев их начали выдворять из страны под предлогом нарушения карантина, пишет «Медиазона».

Издание приводит в пример историю 20-летней китаянки Сан Яни, которая 2,5 года проучилась в Московском государственном институте культуры (МГИК) на хореографическом факультете. 17 февраля она вернулась в Россию после поездки в родную провинцию Хэнань, куда приезжала на празднование китайского Нового года. В аэропорту студентка подписала бумагу с предписанием соблюдать двухнедельный карантин и отправилась в свою комнату в общежитии в подмосковных Химках. 22 числа полицейские задержали ее и отправили в реабилитационный центр «Царицыно», который стал местом временной изоляции людей, побывавших в зоне риска заражения коронавирусом. Там она провела две недели.

Задним числом на Сан Яни был составлен административный протокол о нарушении правил въезда в Россию (часть 3 статьи 18.8 КоАП) якобы за то, что она нарушила карантин. В документе было сказано, что ее «выявили» в квартире дома на Зеленоградской улице в Москве. Адвокат девушки Сергей Малик сообщил «Медиазоне», что на этой улице китаянка никогда не была. Сотрудники МВД обманом выманили ее из комнаты в общежитии, сказав, что ей надо проехать в медицинское учреждение. За все это время он ни разу не смог добиться встречи с ней, на судебные заседания его не пустили.

4 марта суд в Москве постановил выдворить иностранку из страны и оштрафовать на пять тысяч рублей. У нее отобрали телефон и отправили в миграционный центр в поселке Сахарово. Суд второй инстанции оставил приговор без изменения.

По информации издания, похожие случаи с задержанием из-за карантина и последующей депортацией произошли в столице еще с несколькими гражданами Китая. Так, Чжан Кунь и Ван Б. вышли на улицу, чтобы получить визу. Из-за ошибки в переводе Фу Канцяо считал, что за 14 дней разрешается один раз выйти из помещения. Сюй Кэ и У Синьхао заявили, что полицейские обманом выманили их из дома. Го Тецзюнь сказала, что ей нужно было купить хлеб.

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