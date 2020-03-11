Подтвержден второй случай излечения от ВИЧ-инфекции

Международная группа специалистов подтвердила, что «лондонский пациент» действительно полностью излечился от инфекции ВИЧ, став вторым человеком, который избавился от вируса. Результаты обследования опубликованы в журнале The Lancet.

Исследователи проанализировали данные, собранные в течение 30 месяцев после терапии стволовыми клетками. Были взяты пробы плазмы, спермы и спинномозговой жидкости. ПЦР (полимеразная цепная реакция) использовали для выявления провирусной (встроенной в геном хозяина) ДНК ВИЧ-1. Кроме того, ученые применили метод внутриклеточного окрашивания цитокинов для выявления ВИЧ-специфичного иммунного ответа.

Ученые подтвердили, что вирусная нагрузка, то есть количество вирусов в определенном объеме биологической жидкости, оставалась на не обнаруживаемом уровне с пределом обнаружения в одну вирусную частицу на миллилитр. ВИЧ-специфичные реакции иммунной системы также не наблюдались, а результаты анализа на ДНК оказались отрицательными.

Мужчину изначально лечили от прогрессирующей лимфомы, которая свойственна для зараженных ВИЧ. Врачи провели трансплантацию гемопоэтических (кроветворных) стволовых клеток от донора, который имел мутацию в гене, кодирующем белок адгезии CCR5. Это соединение находится на поверхности белых кровяных телец — Т-клеток — и связывается со специфическими молекулами, посылая сигналы внутрь клетки. Мутации в CCR5 предотвращает прикрепление к мембране ВИЧ, делая невозможным проникновение вируса в тельца.

Первым пациентом, излечившимся от ВИЧ-инфекции, стал Тимоти Рэй Браун (Timothy Ray Brown), или «берлинский пациент», который прошел процедуру в 2007 году для лечения лейкемии.

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