Тренер объяснил отказ Логинова выступать на последнем этапе Кубка мира

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объяснил отказ россиянина Александра Логинова выступать на последнем в сезоне этапе Кубка мира, который должен пройти в норвежском Холменколлене. Его слова приводит «Спорт день за днем».

«Он давно это решил. У него есть личные вопросы, которые он будет решать. Скажу, что личные проблемы». — заявил Хованцев. Он добавил, что за более подробными объяснениями следует обратиться лично к Логинову.

Также специалист подтвердил, что на этапе мировой серии в финском Контиолахти, который пройдет с 12 по 15 марта, спортсмен выйдет на старт.

В общем зачете Кубка мира россиянин занимает восьмое место, имея в активе 570 очков. Лидирует француз Мартен Фуркад (853 очка). На чемпионате мира-2020 Логинов завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

9 марта Логинов ответил на вопрос о завершении спортивной карьеры. По словам спортсмена, пока он продолжает тренироваться.

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