Последнюю в мире самку белого жирафа и ее детеныша убили браконьеры

В заповеднике кенийского округа Гарисса браконьеры убили редчайшую белую жирафиху и ее детеныша. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

После их гибели в заповеднике остался лишь один жираф белого окраса — сын убитой самки. «Мы единственная организация в мире, которая опекает белых жирафов, — заявил управляющий заповедником Мухаммед Ахмеднур (Mohammed Ahmednoor). — Произошедшее стало трагедией на пути к сохранению редких и уникальных представителей вида». Он подчеркнул, что охотники убили последнюю в мире самку белого жирафа.

Белая жирафиха попала в заповедник в 2017 году, вызвав всеобщий интерес. Позже она дважды родила. Последний из детенышей появился на свет в августе прошлого года. Необычный окрас этих жирафов вызван не альбинизмом, а лейкизмом — мутацией, вызывающей частичную потерю пигментации наружного покрова у животных.

Одним из самых явных различий лейкизма и альбинизма — пигментация глаз. У особей с лейкизмом глаза имеют обычный окрас, а у альбиносов пигментация радужной оболочки глаз отсутствует.

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