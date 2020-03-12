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Оценено влияние курса рубля на стоимость медицинских товаров

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская ассоциация аптечных сетей оценила влияние изменений с курсом рубля на стоимость медицинских товаров. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам председателя координационного совета ассоциации Евгения Нифантьева, сильного роста цен на лекарства не ожидается. Он подчеркнул, что около 40 процентов реализуемых медикаментов — из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), и цены на них регламентированы правительством в рублях.

Но при этом подорожать может медицинская техника. В частности, речь идет о тонометрах, термометрах, ингаляторах и прочих товарах. Медтехника станет дороже из-за того, что в основной массе она импортная. А цены на эти товары рассчитываются с привязкой к доллару и евро, пояснил Нифантьев.

Курс рубля начал падать вследствие обрушения цен на нефть, которое произошло после развала сделки ОПЕК+ 6 марта. На фоне выхода России из соглашения цена на сырье марки Brent опускалась почти до 30 долларов за баррель. Однако затем стоимость нефти начала отыгрывать падение.

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