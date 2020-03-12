Польша назвала «Северный поток-2» угрозой для Европы

Реализация проекта «Северный поток-2» является угрозой для солидарности и энергетической безопасности Европы и будет иметь отрицательные политические и экономические последствия. Такое заявление сделал глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

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По мнению дипломата, запуск газопровода не приведет к диверсификации поставок в Центральную и Восточную Европу. Он предупредил о формировании квазимонополии, когда газ на европейский рынок будет попадать через единственного подрядчика по единственному пути поставок. Кроме того, министр назвал «Газпром» ненадежным поставщиком.

Чапутович, отвечая вопрос о перспективах продления контракта на транзит газа между Варшавой и Москвой, заявил, что Польша «готова к любому сценарию». Однако он отказался раскрывать стратегию страны на переговорах.

Действующий контракт на транзит истекает в мае 2020 года. Уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский ранее говорил, что страна намерена поднять цену на прокачку российского газа через свою территорию.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Однако планы пришлось отложить из-за затянувшегося согласования маршрута прохождения со стороны Дании и введения санкций со стороны США. На фоне этого сроки запуска газопровода передвинулись на горизонт 2021 года.

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