Рыбак выловил гигантского карпа и установил рекорд

В американском городе Рино, штат Невада, рыбак поймал гигантского карпа и установил рекорд штата. Об этом сообщается в официальной группе департамента дикой природы Невады на Facebook.

«У нас появился новый рекорд штата!» — написали представители департамента во вторник, 10 марта. Бренден Бернхэм (Brenden Burnham) выловил 16-килограммового карпа в озере Вирджиния. На кадрах, которые администраторы группы прикрепили к посту, Бернхэм стоит вблизи водоема и держит в руках крупный улов.

Публикация собрала сотни лайков и восторженных комментариев. Пользователи сети поздравили нового рекордсмена с добычей. В одном из ответов юзерам Бернхэм подчеркнул, что пойманный им карп вживую гораздо крупнее, чем выглядит на фотографиях.

Обыкновенный карп вырастает до 80 сантиметров и весит около 14 килограммов. В редких случаях встречаются экземпляры весом свыше 20 килограммов и более метра длиной.

В конце февраля сообщалось, что в американском штате Оклахома рыбак Джастин Хэмлин (Justin Hamlin) выловил в озере Кистон рекордно большого веслоноса, но был вынужден отпустить его. Американец поймал 71-килограммовую рыбу во время туристической рыбалки в День святого Валентина.

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