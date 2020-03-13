Путешествия
 
Последние новости
УЕФА приостановил Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за коронавируса
Китай прокомментировал слова о причастности США к коронавирусу
Появилась первая жертва урагана в Москве
Выдававшая себя за дворника Валеру женщина погибла от рук ревнивца
Порошенко сбежал c Украины в охваченную коронавирусом Испанию
Российские врачи предупредили об опасности долгих авиаперелетов
Нурмагомедов отреагировал на слухи об отмене боя с Фергюсоном
В Кремле рассказали о защите Путина от болезней
В России обвинили Европу в боязни сесть на Марс
Нефть отскочила
Новости партнеров

Пилот оставил послание о коронавирусе в виде надписи в небе

Перейти в «Мою Ленту»

Неизвестный пилот оставил в небе над Австралией послание о коронавирусе. Произошедшее попало на видео, ролик опубликован в Twitter.

На кадрах видно, что самолет изобразил над городом надпись wash hands («мойте руки»). «Совет сиднейцам! Мойте свои руки, грязные животные!» — говорится в комментарии к посту. Как уточняет NBC News, видео было сделано в четверг, 12 марта, неподалеку от Международного конференц-центра в Сиднее. Предполагается, что таким образом пилот попытался способствовать замедлению распространения коронавируса по миру.

Ранее американский актер Том Хэнкс заявил, что он и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом во время пребывания в Австралии. Они почувствовали недомогание с характерными для COVID-2019 симптомами. Звездная пара решила не рисковать и сдала анализы, которые показали положительный результат.

По последним данным, в мире зафиксировано более 128 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Более 4,7 тысячи больных скончались, более 68 тысяч вылечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Plane writes 'wash hands' message in sky above Sydney
Россия ограничит авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией
Белоруска из закрытой на карантин Италии заявила о заражении «со скоростью ветра»
Путешествия
Путешествия00:0310 марта

«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»

Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
13:00Сегодня

Российские врачи предупредили об опасности долгих авиаперелетов

09:43Сегодня

Турист использовал подарок отеля не по назначению и был осмеян в сети

23:2112 марта

Боливия приостановит авиасообщение с Европой

Путешествия00:03 5 марта

«Здесь постоянно хочется совершать безумства»

Как россиянка отправилась в Португалию и познала вкус жизни
21:2612 марта

У двух российских туристов в Израиле обнаружили коронавирус

18:5010 марта

Израиль закрыл въезд для российских туристов из-за коронавируса

21:0912 марта

Чехия приостановит выдачу шенгенских виз из-за коронавируса

Путешествия00:03 2 марта

«Я перестал понимать, зачем нужна гора денег»

Как россиянин отправился в Турцию и узнал ее с другой стороны
19:2712 марта

Россия закроет въезд гражданам Италии

17:1912 марта

Странный предмет во рту пассажира поезда озадачил пользователей сети

11:4712 марта

Вульгарная поза спящего в самолете пассажира смутила попутчиков

Россия
Российский раввин оценил вероятность конца света из-за коронавируса
«Для людей это все шуточки. А тут реальная угроза»
В мире объявили пандемию коронавируса. Что об этом говорят российские врачи?
Все российские регионы поддержали изменения в Конституцию
«Посмотри, как они их убивали. На них кровь!»
Две сотни собак с перерезанными глотками: зачем в российском городе массово убили бездомных животных
Партию «Яблоко» покинул ее основатель
Путин допустил свой пятый президентский срок
Госдума уже поддержала поправку, по которой он может пойти на новые выборы
Названо число пациентов московской больницы для зараженных коронавирусом
Все материалы
Мир
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
По всему миру заразились более 120 тысяч человек. Вакцина пока в разработке
Бельгия ввела общенациональный карантин
Италию закрыли на карантин по коронавирусу
В стране закрыты границы, школы и введен запрет на перемещение
У жены премьер-министра Канады подтвердили коронавирус
«Мы получим все ответы»
В Нидерландах начинается процесс по крушению «Боинга» в Донбассе. Что от него ждет Россия?
ЕС осудил решение США запретить въезд из Европы
«Эрдоган не может просто уйти»
Почему Турции так нужен Идлиб и как США повлияют на ситуацию в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Власти Киева расторгли договоры аренды с посольством России
Украина решила закрыть две трети пунктов пропуска через границу
Первые на выход
30 лет назад Литва вышла из состава СССР и запустила развал Союза
Готовящего план примирения с Донбассом советника Зеленского обвинили в госизмене
«Собирали лайки вместо денег»
Рекордный рейтинг Зеленского рухнул. Власти Украины не справились с его обещаниями
Китайца осудили на 10 лет за попытку купить секретные украинские технологии
Все материалы
Экономика
Путин оправдал сверхдоходы глав госкорпораций
Миллера ознакомили с ходом строительства завода по производству катализаторов
Время краха
Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о ценах на нефть. Страдать будет весь мир
Названы сроки отскока рубля
Цены на нефть обрушили курс рубля
Стоимость нефти Brent упала почти на треть. Курсы доллара и евро резко подскочили всего за один день
Все материалы
Силовые структуры
Задержан предполагаемый убийца 13-летней девочки в Тамбовской области
Блестящие стволы
Банда «фантомасов» грабила банки с самодельными автоматами и держала в страхе советский город
Пожизненно осужденный убил в российской колонии последнего секс-маньяка СССР
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
Российские СИЗО предложили сделать менее брутальными
«Пошли большие деньги — появились трупы»
Чеченские бандиты охотились на бизнесменов по всему миру. Тела своих жертв они растворяли в кислоте
Офицер Минобороны получил штраф за полсотни взяток
Все материалы
Наука и техника
В России обвинили Европу в боязни сесть на Марс
Huawei выпустит смартфон с тремя селфи-камерами
Пентагон и Lockheed Martin поборются из-за F-35
Все материалы
Спорт
В Японии отреагировали на предложение Трампа перенести Олимпиаду
Менеджер Нурмагомедова высказался о возможной отмене боя с Фергюсоном
LONDON, ENGLAND - JULY 11: England football fans react after their defeat as they watch the Hyde Park screening of the FIFA 2018 World Cup semi-final match between Croatia and England on July 11, 2018 in London, United Kingdom.The winner of this evening's match will go on to play France in Sunday's World Cup final in Moscow. Up to 30,000 free tickets were available by ballot for the biggest London screening of a football match since 1996. (Photo by Jack Taylor/Getty Images)Евро-2020 и Олимпиада под угрозой срыва из-за коронавируса
Крупнейшие спортивные турниры отменяют по всему миру
Турнир UFC с участием Нурмагомедова и Фергюсона оказался под угрозой срыва
Игрок «Челси» заболел коронавирусом и заставил клуб изолироваться
Погнали городских
Поражение «Сити» в дерби и разгром «Эвертона» в гостях у «Челси» — главные события тура АПЛ
Все материалы
Культура
Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Харви ВайнштейнВайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Как произошло падение голливудского магната и что ждет его дальше
Дочь Спилберга рассказала о реакции родителей на ее уход в порно
Энрике Иглесиас «Мне очень не хочется верить в ад»
Энрике Иглесиас об Анне Курниковой, русском имени для ребенка и Билли Айлиш
Экс-ассистентка Эмбер Херд раскрыла подробности ее отношений с Джонни Деппом
Что-то с памятью моей
Премьер-фетишист, суд над свиньей и пакт о забвении: что показали на лучшем кинофестивале России
Посетителей кинотеатров стали рассаживать из-за коронавируса
Все материалы
Интернет и СМИ
Адвокат уволенной за домогательства журналистки раскрыла изнанку произошедшего
Блогерша Инстасамка рассказала о проблемах с отцом из-за высоких заработков
Взрослые в порядке
Как миллениалы изменили отношение всего мира к порно и спасли его от исчезновения
Российский комик указал на признаки злодейства во внешности Терешковой
«Это ужасная и тяжелая жизнь»
Популярная российская юмористка — о женщинах в стендапе и шутках про маленький член
Россиянам предложили заработать с помощью несуществующей поправки в Конституцию
«Пролить свет на темную сторону»
 
Все материалы
Ценности
Кейт Миддлтон одержала очередную победу над Меган Маркл
Валентина Терешкова, 1971Русская Чайка
Для партии и космоса: как Терешкова стала первой космонавткой и символом СССР
Эмили Ратаковски попозировала в пиджаке на голое тело
Мод ВагнерСиняя болезнь
Как первая татуировщица в мире научила женщин не бояться рисовать на своем теле тигров, змей и птиц
Американский ювелирный бренд создал кольцо с лезвием для самообороны
Тэдди«У русских и так много проблем»
Американец о том, как он променял родину на Россию и обрел счастье
Блогерша повторила видео популярной плюс-сайз-модели в белье и насмешила фанатов
Все материалы
Путешествия
Иван Федорович Крузенштерн«А немчик-то с задатками!»
Как русский моряк с «секретным оружием» на борту переделал карту мира
Редчайшее зрелище: «Паллада», «Крузенштерн» и «Седов» под всеми парусами в Южной Атлантике «Мечта великая и почти нереальная»
Каково это — отправиться на другой конец света ради приключения на российском паруснике
«Кока, спирт и динамит — джентльменский набор»
Что искать российским туристам в Южной Америке?
Медицинские работники во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавирусаРоссиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Его супругу уже госпитализировали. По всему миру больны более 70 тысяч человек
Все материалы
Из жизни
Хозяйка спасла трех собак от смертоносной змеи
Танцы с костями
Жители разных стран вскрывают могилы и годами живут с покойниками. Так они выражают свою любовь
Выглядящий в 56 лет на 30 лет мужчина раскрыл секрет своей «вечной» молодости
«Здесь люди уважают себя и свой труд»
История россиянки, которая переехала с тремя детьми на родину мужа — в Болгарию
70-летнего доктора уличили в просмотре жесткого порно на рабочем месте
«Сейчас людьми двигает выгода»
Почему жители одной из богатейших стран мира уезжают в пустыню пасти верблюдов
Поросенок-мутант с «человеческим лицом» напугал фермеров
Все материалы
В России продают «Запорожец» без пробега по цене двух айфонов
Забытые концепты: Cadillac Jacqueline
Элегантное купе, достойное Первой Леди Америки
В России появился Skoda Karoq в самой доступной комплектации
Мечта миллионеров и рок-звезд шестидесятых: спортивный люксовый… универсал
Intermeccanica Murena 429 GT: выдающийся автомобиль, о котором вы наверняка не слышали
Представлен другой Hyundai Solaris
Длительный тест Toyota Camry 3.5: часть 2
Находим минусы, считаем расходы, и беспокоимся за судьбу главного бизнес-седана всея Руси
Найден секретный ангар с заброшенными автомобилями ГАЗ
Все материалы
Дом
Сестра Бузовой показала свою новую квартиру
Попали в переделку
Пустыри и свалки превратили в модные места. Их можно встретить по всей России
Жители США проснулись в обледеневших домах
«Кто-то скажет, что мы зажрались»
Москвич о том, как обманывают покупателей квартир в новостройках
Российский пенсионер из-за долгов за услуги ЖКХ пригрозил взорвать дом
Из бревна и балок
Дом-паразит, школа-НЛО и инновационная землянка — лучшие здания мира в 2020 году
Партнерский материал
«Пастернак вел себя неадекватно»
Как жилось в элитном поселке, который Сталин построил для писателей
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Более 100 километров федеральной трассы отремонтируют
В итальянской пасте нашли пользу для здоровья россиян
Жителей российского региона привлекут к нацпроекту «Культура»
Все материалы