Пилот оставил послание о коронавирусе в виде надписи в небе

Неизвестный пилот оставил в небе над Австралией послание о коронавирусе. Произошедшее попало на видео, ролик опубликован в Twitter.

На кадрах видно, что самолет изобразил над городом надпись wash hands («мойте руки»). «Совет сиднейцам! Мойте свои руки, грязные животные!» — говорится в комментарии к посту. Как уточняет NBC News, видео было сделано в четверг, 12 марта, неподалеку от Международного конференц-центра в Сиднее. Предполагается, что таким образом пилот попытался способствовать замедлению распространения коронавируса по миру.

Ранее американский актер Том Хэнкс заявил, что он и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом во время пребывания в Австралии. Они почувствовали недомогание с характерными для COVID-2019 симптомами. Звездная пара решила не рисковать и сдала анализы, которые показали положительный результат.

По последним данным, в мире зафиксировано более 128 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Более 4,7 тысячи больных скончались, более 68 тысяч вылечились.

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