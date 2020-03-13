Нападение разъяренной пумы на женщину попало на видео

В американском округе Лаример, штат Колорадо, разъяренная пума атаковала женщину-полицейского. Их противостояние попало на видео и заинтересовало Daily Mail.

В среду, 11 марта, представители окружной полиции получили сообщение о нападении агрессивной пумы на местного жителя. Когда патрульные прибыли на место и выследили зверя, тот набросился на помощницу шерифа. На кадрах видно, как хищник повалил женщину на землю и вцепился в нее.

Один из полицейских вовремя пришел на помощь коллеге и пнул животное ногой. Как только пума отбежала в сторону, патрульные застрелили ее. Пострадавших доставили в ближайшую больницу. Помощница шерифа получила ранения, не угрожающие ее жизни. Состояние здоровья местного жителя, также пережившего атаку пумы, неизвестно.

В январе сообщалось, что власти американского штата Аризона нашли трех пум рядом с трупом человека в национальном парке и застрелили их. Предполагается, что животные не были причастны к смерти человека, однако зверей застрелили, поскольку они не проявляли страха перед людьми.

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