Все российские регионы поддержали изменения в Конституцию

Парламенты всех 85 российских регионов поддержали закон о внесении изменений в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований законодательных собраний.

12 марта был достигнут минимум в 57 субъектов, который позволяет направить документ в Конституционный суд для проверки указанных в нем положений. Последние четыре региона (Адыгея, Тува, Камчатский край, Ямало-Ненецкий округ) проголосовали за закон в пятницу, 13 марта. В Адыгее за поправки выступили 45 из 47 депутатов, двое воздержались.

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10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила убрать ограничения на президентские сроки Владимира Путина с помощью соответствующих правок в Основном законе. Глава государства и нижняя палата парламента инициативу поддержали. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пункт об ограничении числа сроков останется в Конституции, но для Путина сделают исключение.

Президентский закон о поправках в Конституцию ранее был одобрен Госдумой и Советом Федерации. В документе более 400 пунктов, например, о расширении полномочий парламента, упоминании бога в Основном законе, запрете на гей-браки. Общероссийское голосование пройдет 22 апреля.

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