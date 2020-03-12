Назван процент желающих поддержать изменения в Конституции россиян

Больше половины россиян (64 процент) заявили, что проголосуют за предложенные изменения в Конституцию. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации в четверг, 12 марта.

Планируют принять участие в голосовании 69 процентов опрошенных, при этом 45 процентов респондентов выражают крайнюю степень уверенности в этом.

В исследовании отмечается, что с 6 марта число декларирующих участие в голосовании увеличилось на три процента.

Накануне Совет Федерации одобрил президентский закон о поправке в Конституцию России, который ранее приняла Госдума. В документы прописаны около 400 поправок, а также порядок общероссийского голосования и процедура вступления закона в силу. В частности, расширяются полномочия парламента, закрепляется понятие брака как союза мужчины и женщины, социальная ориентированность экономики.

Планируется, что голосование по поправкам пройдет 22 апреля, а этот день объявят выходным.

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