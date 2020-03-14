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Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Жители России намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем граждане других стран. Такое мнение выразили психологи в беседе с изданием Nation News.

По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус — далеко не самая страшная.

«Нам было и есть нечего в стране — конец 80-х — начало 90-х, и войнуха на улицах, и разгул преступности, бандитизма», — пояснил Хорс. По его словам, для россиян коронавирус не так страшен, поскольку за последние 30 лет в истории страны было не мало событий, которые были связаны с серьезными жизненными испытаниями.

При этом он отметил, что молодое поколение россиян все же больше опасается этой болезни, чем их родители. Как считает психолог, это связано с тем, что у молодежи нет такого опыта, как у старшего поколения. Кроме того, родители зачастую стараются ограничить детей от реалий жизни, пояснил Хорс.

«В итоге, когда они выходят в реальный мир, у них эмоциональные трудности: оказывается, в нем есть конкуренция, агрессия, ограничения, и они от этого страдают», — считает психолог.

13 марта сообщалось, что в России за последние сутки выявлены еще 11 человек, заразившихся коронавирусом. Пятеро заболевших находятся в Москве, трое — в Санкт-Петербурге, еще по одному — в Подмосковье, Ленинградской области и Пермском крае. Таким образом, всего в России зарегистрировано 45 случаев заражения коронавирусом.

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