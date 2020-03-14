Съемки «Русалочки» и еще семи фильмов отложили из-за коронавируса

Съемки «Русалочки» и еще семи фильмов киностудии Disney отложили из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Новые меры в том числе затронули картины «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо, «Венди» Бена Зайтлина и «Последний поединок» Ридли Скотта. «Несмотря на то что у нас не было подтвержденных случаев COVID-19, мы приняли решение приостановить производство некоторых из наших проектов», — говорится в заявлении представителя Disney. В компании не пояснили, когда именно возобновится работа над кинолентами.

Ранее студия Disney отложила релиз ремейка «Мулан» и «Новых мутантов». 4 марта также стало известно, что премьеру нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесли из-за вспышки смертельного коронавируса. 25-й фильм бондианы должен был выйти в апреле, однако показ сдвинули на полгода. Выход девятой части «Форсажа» перенесли с 22 мая на 2 апреля 2021 года.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 145 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Погибли 5,4 тысячи человек, 71,7 тысячи зараженных излечились.

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