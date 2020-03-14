Запрос Путина о проверке закона о поправках в Конституцию поступил в КС России

В Конституционный суд (КС) России поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Предложенные Путиным поправки вступят в силу, если КС даст заключение об их соответствии Конституции. Кроме того, законопроект на общероссийском голосовании должны поддержать более половины граждан, которые примут в нем участие.

Как сообщалось ранее, российский лидер утвердил процедурную часть законопроекта об изменениях в Конституцию. Изменения в главы 3-8 Конституции вступят в силу в случае соблюдения двух условий. Первое условие заключается в обязательном направлении закона в Конституционный суд и проведение общероссийского голосования. Второе — в необходимости более 50 процентов голосов за изменение Конституции.

Президентский закон о поправках в Конституцию ранее также был одобрен Госдумой и Советом Федерации. В документе более 400 пунктов, например, о расширении полномочий парламента, упоминании бога в основном законе, запрете на гей-браки. Общероссийское голосование пройдет 22 апреля.

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