Президент России Владимир Путин утвердил процедурную часть законопроекта об изменениях в Конституцию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В справке к закону, опубликованной на сайте Кремля, отмечается, что изменения в главы 3-8 Конституции вступят в силу в случае соблюдения двух условий. Первое условие заключается в обязательном направлении закона в Конституционный суд и проведение общероссийского голосования. Второе — в необходимости более 50 процентов голосов за изменение Конституции.

Ранее 14 марта Совет Федерации принял на внеочередном пленарном заседании постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции.

Президентский закон о поправках в Конституцию ранее также был одобрен Госдумой и Советом Федерации. В документе более 400 пунктов, например, о расширении полномочий парламента, упоминании бога в основном законе, запрете на гей-браки. Общероссийское голосование пройдет 22 апреля.

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