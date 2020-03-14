Россия и Китай захотели соседства на Луне

Россия и Китай захотели создать общую базу или две по соседству стоящие базы на Луне. Об этом РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, этот вопрос сейчас обсуждается на уровне двусторонней рабочей группы. «Степень интеграции, в рамках этих подходов, подлежит дальнейшему обсуждению», — отметил собеседник агентства.

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Он добавил, что основой для базы станут посадочные аппараты, которые Россия и Китай собираются отправить на Луну в ближайшее время.

В ноябре 2019 года научно-технический совет «Роскосмоса» и бюро Совета Российской академии наук по космосу приняли решение о необходимости доработки эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, изначально разрабатываемого для полетов на Луну. Комплекс обойдется в сумму до 1,7 триллиона рублей, однако до сих пор непонятно, для чего конкретно необходима эта ракета, что ставит под сомнение целесообразность ее создания.

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