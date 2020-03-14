Американский самолет запросил посадку в России и улетел

Американский пассажирский самолет авиакомпании Polar Air Cargo, следовавший из Лос-Анджелеса в Токио, запросил экстренную посадку на Камчатке и улетел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта Петропавловска-Камчатского.

Собеседник агентства уточнил, что самолет на полуострове так и не приземлился.

В свою очередь «Интерфакс» со ссылкой на директора по стратегическим коммуникациям аэропорта Елизово Юлию Отраднову сообщил, что лайнер запросил экстренную посадку по техническим причинам.

В феврале премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое, в частности, разрешает военным сбивать гражданские самолеты, нарушившие российскую границу и без объяснения причин не подчиняющиеся сигналам на выполнение посадки или выход за пределы воздушного пространства страны. Решение об уничтожении судна-нарушителя будет приниматься при наличии сведений об отсутствии на нем пассажиров.

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