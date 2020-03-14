Сирийский полковник-дезертир рассказал об отправке США боевиков в Идлиб

Военнослужащие США направляют подконтрольных им боевиков за пределы 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе, в том числе в провинцию Идлиб. Об этом сообщил бывший полковник вооруженных сил Сирии Султан Аид Абделла Соуда, задержанный за дезертирство, передает РИА Новости.

Он рассказал, что присоединился к боевикам группировки «Магавир ас-Саура» и прошел обучение подрывной деятельности у американских специалистов. «После подготовки у американских инструкторов их отправляли на восток, к Евфрату, для проведения диверсий, в основном на нефтяных объектах и объектах инфраструктуры, подконтрольной правительству, чтобы запугать людей, вред нанести», — добавил Соуда, уточнив, что террористов направляли в том числе в провинцию Хасеке.

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По его словам, оружие боевикам выдавали американские военные. Оно производилось в Китае и странах НАТО и завозилось через Саудовскую Аравию и Иорданию, сказал Соуда.

Ранее в марте жители деревни аль-Кузлия в Хасеке забросали камнями колонну американских войск, не позволив семи бронемашинам проехать в населенный пункт. В связи с этим военным США пришлось развернуться и найти другой путь.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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