Украинку с подозрением на коронавирус отказались проверять на коронавирус

На Украине пациентку с подозрением на вирусную пневмонию три дня отказывались проверять на коронавирус. Об этом сообщил ее сын Александр Моргун, передает «Апостроф».

7 марта у жительницы Киева поднялась температура до 39 градусов, появились кашель и недомогание. 11 марта она обратилась в поликлинику, ей поставили диагноз ОРВИ. Состояние пациентки ухудшалось, в частной клинике ей сделали рентген, нашли правостороннюю пневмонию и прописали капельницы. 13 марта женщину на «скорой» увезли в Киевскую городскую клиническую больницу №3 и диагностировали бронхит.

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Моргун попросил направление на экспресс-тест на коронавирус, на что врачи ответили: «Не накручивайте себя, все в норме». Температура росла, сын повез мать в частную клинику. Там ей поставили подозрение на вирусную пневмонию и рекомендовали тест на коронавирус.

Семья отправилась в Киевскую городскую детскую клиническую больницу №2, где, по уверениям властей, можно пройти тест. Там ответили «Мы такого не делаем» и отправили в частную больницу. В Александровской клинической больнице по телефону также сообщили, что не будут проводить анализ, и бросили трубку. 16 марта тест сделали в сети Eurolab, он оказался отрицательный.

Моргун выразил сомнение, что официальное число зараженных коронавирусом на Украине — пять человек — соответствует действительности.

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