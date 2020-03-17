Назван самый надежный банк России

Издание Forbes составило рейтинг самых надежных банков России на 2020 год. Лучшим по этому параметру назван Райффайзенбанк, следом идет Юникредит, а потом — Росбанк.

Все три являются дочерними компаниями иностранных банков. Первым из российских банков и четвертым в общем списке идет Сбербанк, крупнейший в стране. Следующим российским стал также государственный ВТБ (общее 11-е место), а среди частных российских лидером оказался Альфа-банк (общее 26-е место).

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В первую десятку самых надежных банков в России также вошли Ситибанк, Инг банк, «Нордеа», HSBC, СЭБ Банк и «Бэнк оф чайна». Тройка лидеров за минувший год не изменилась, однако Райффайзенбанк и Юникредит поменялись местами.

При составлении списка учитывались данные международных и российских рейтинговых агентств, аккредитованных Центробанком. Исходя из этого все сто банков, вошедших в рейтинг, поделились на пять категорий надежности. В наивысшую вошли только «дочки» зарубежных банков и государственные банки.

Ранее эксперт оценил, что потери российских банков из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть могут привести к снижению прибыли российских банков на 20-25 процентов.

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