МВД показало видео с украшениями и лошадьми главы российской секты

Видео: fontanka.ru

МВД показало видео обысков, проведенных в квартире и конюшне 52-летней главы петербургской секты «Орден пути» Гайвы Тихомировой, обвиняемой в мошенничестве. Запись опубликована изданием «Фонтанка».

На кадрах из квартиры видны многочисленные украшения хозяйки, диван, заваленный мягкими игрушками, эзотерическая литература. После квартиры бойцы СОБР идут в конюшню, где в стойлах находятся несколько лошадей. Один из силовиков гладит животное. Изымается арбалет со стрелами.

В отношении Тихомировой возбуждены пять новых уголовных дел по заявлениям пяти пострадавших, которые отдали за магические ритуалы более шести миллионов рублей.

18 февраля сообщалось об обысках в секте, в ходе которых было изъято 60 ножей и меч, более 140 ампул рецептурных инъекций, а также три банки с неизвестным веществом, наполненный шприц, семь печатей фирм, эзотерическая библиотека, миллион рублей и 1400 евро.

По данным следствия, мошенники предлагали нуждающимся в психологической помощи приобрести «купола защиты» за 20 тысяч евро. Также секта практиковала экзотичные методы расширения сознания — например, людей закапывали заживо в гробу. Силовики подозревают, что члены организации активно занимались еще и отъемом чужого имущества.

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