Жена известного российского музыканта отдала его квартиру кришнаитам

Жена известного российского музыканта Владимира Кузьмина (группы «Карнавал», «Динамик») Екатерина Трофимова отдала квартиру мужа стоимостью один миллион долларов (66 миллионов рублей) кришнаитам для собраний. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

По мнению знакомой экс-супруги музыканта Натальи, Кузьмин «будто потерял рассудок» под влиянием своей третьей жены Екатерины, к которой он не так давно решил вернуться после развода. Брат музыканта Александр предполагает, что женщина обратила Владимира в кришнаизм. «Творческому человеку легко заморочить голову духовными исканиями», — говорит Наталья.

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После того как Владимир отдал в распоряжение Екатерины квартиру в ЖК «Алые паруса» стоимостью примерно один миллион долларов (66 миллионов рублей), она превратила недвижимость в один из кришнаитских центров. Несмотря на круглосуточную охрану дома, сборы адептов учения, в которых участвуют до 30 человек, проходят достаточно часто. Кузьмину известен факт их присутствия, и он ничего не имеет против. По мнению Натальи, артист их никогда не выгонит, так как «он не из таких людей». Женщина выразила опасение, что Екатерина оказывает на супруга негативное влияние и принимает за него решения.

Брат артиста Александр подтвердил, что Кузьмин следом за женой стал испытывать большой интерес к кришнаизму, добавив, что Владимир предлагал и ему вступить в эту секту. Кроме того, мужчина сообщил, что Екатерина «мешками сливает все деньги собратьям по вере». Ко всей этой ситуации Александр относится с большим подозрением.

Владимир Кузьмин был трижды официально женат. Со своей третьей супругой Екатериной Трофимовой певец прожил в браке 17 лет и развелся в 2016-м ради 27-летней Светланы Карпухиной. Однако впоследствии Кузьмин и Трофимова вновь сошлись и обвенчались.

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