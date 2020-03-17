Xiaomi «похоронила» Mi Mix 3

Xiaomi убрала из продажи флагманский смартфон Mi Mix 3. Об этом со ссылкой на сайт компании сообщает издание GizmoChina.

Представленный в ноябре 2018 года аппарат исчез с сайта и из магазина Xiaomi. Журналисты полагают, что таким образом производитель «похоронил» гаджет, отреагировав на устаревание модели и наличие более актуальных флагманов.

Также топ-менеджер компании Лу Вейбин заявил в соцсетях, что Xiaomi постепенно убирает из продажи все девайсы дороже 2000 юаней (около 22 тысяч рублей), которые не имеют поддержку 5G. Это связано с новой политикой китайского бренда, согласно которой все дорогие телефоны Xiaomi должны работать в сетях пятого поколения.

Mi Mix 3 был представлен в ноябре 2018 года, в мае 2019 года компания выпустила его 5G-версию. Устройство продолжило традиции концептуальной линейки Mi Mix, аппараты которой получили безрамочный экран и форм-фактор слайдера. На момент выхода флагман был одним из самых дорогих устройств бренда, его стоимость колебалась в диапазоне 700-800 долларов.

В конце 2019 года издание The Next Web включило смартфоны Xiaomi Mi Mix в список важнейших гаджетов уходящего десятилетия. Журналисты заметили, что первый аппарат линейки отличался безрамочным дисплеем, что для того времени считалось инновацией. В декабре представитель Xiaomi Лу Вейбин заявил, что компания больше не заинтересована в выпуске смартфонов линеек Mi Mix, Mi Max и Pocophone.

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