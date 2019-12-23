Xiaomi возродит популярную линейку дешевых флагманов

Сотрудник Xiaomi рассказал о планах компании возродить популярную линейку дешевых смартфонов Pocophone. Последний девайс серии вышел в августе 2018 года, передает GSMArena.

Руководитель бренда Pocophone Элвин Це (Alvin Tse) рассказал в своем Twitter, что в 2020 году фанаты Poco будут чаще слышать о любимой линейке. Позже Элвин удалил твит, но на него уже успели обратить внимание СМИ. GSMArena сообщает, что суббренд Xiaomi готовит выпуск смартфона Pocophone F2, релиз которого ожидался в 2019 году.

Дебютным и единственным смартфоном линейки стал Pocophone F1, выпущенный в августе 2018 года. Аппарат отличался флагманскими характеристиками и низкой ценой: у него были 6,18-дюймовый IPS-экран, актуальный на тот момент процессор Snapdragon 845, до восьми гигабайт оперативной и до 256 гигабайт встроенной памяти. Девайс на старте оценивался в 239 долларов, и он стал одним из самых популярных устройств Xiaomi.

В начале декабря топ-менеджер Xiaomi Лу Вейбинг (Lu Weibing) заявил, что компания сосредоточится на линейках Xiaomi и Redmi. Тем самым представитель компании намекнул, что корпорация не заинтересована в дальнейшем выпуске серий Mi Max, Mi Mix и Pocophone.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!