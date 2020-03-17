Назначен новый министр экономики Украины

Новым министром экономики Украины назначен Игорь Петрашко, за его кандидатуру проголосовали 243 депутата Верховной Рады. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает «Страна.ua».

Претендента на министерский портфель представлял в парламенте премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что у Петрашко «широкие международные связи и видение». Сам Петрашко заявил, что намерен поддерживать отечественных производителей в ситуации закрытия рынков, а также создать «фундаментальные условия, чтобы украинский бизнес в Украине чувствовал себя хорошо».

Петрашко 44 года. С апреля 2013-го он работал в агрохолдинге заместителем генерального директора.

4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и утвердила новый состав кабмина во главе со Шмыгалем. Несколько министерских постов остались вакантными.

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