Суд в США попросили прекратить дело против «Конкорда»

Американские прокуроры попросили суд прекратить дело против российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», которую обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на заявление, поданное в суд в понедельник, 16 марта.

В прокуратуре заявили, что «Конкорд» не имеет присутствия в США и не может понести действенное наказание при обвинительном приговоре. «"Конкорд" активно и агрессивно использует судебную систему для сбора информации о том, как Соединенные Штаты обнаруживают и предотвращают вмешательство в выборы за рубежом», — добавляется в заявлении.

В документе также говорится, что российская компания пыталась помешать судебному процессу, в том числе путем сокрытия фактов и предоставления ложных показаний под присягой.

В феврале 2018 года офис спецпрокурора США Роберта Мюллера опубликовал список обвиняемых во вмешательстве в американские выборы. В документе значились 13 фамилий и три организации. Главные обвиняемые — российский бизнесмен Евгений Пригожин и располагающееся в Санкт-Петербурге Агентство интернет-исследований. Среди других упоминаемых организаций управляющая ресторанным бизнесом компания «Конкорд менеджмент и консалтинг», совладельцем которой являлся Пригожин.

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