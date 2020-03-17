Китай назвали победителем в «нефтяной войне»

Аналитики Bloomberg назвали Китай победителем в «нефтяной войне». Страна получит шанс повысить влияние своей национальной валюты — юаня.

По мнению авторов, власти Китая могут воспользоваться ситуацией, когда спрос на нефть по всему миру сильно упал после развала сделки ОПЕК+, в которую входила Россия, о сокращении добычи топлива. Теперь Пекин оказался крупнейшим покупателем нефти в мире и тем самым получил дополнительное влияние на отрасль.

Использовать его он сможет для перевода расчетов за поставки в юани. В этом случае отпадет необходимость накапливать доллары, в которых традиционно производятся расчеты за топливо, а также намеренно девальвировать национальную валюту.

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Издание отмечает, что Китай уже довольно давно, на протяжении последних десяти лет, предпринимает попытки усилить влияние юаня — вплоть до того, чтобы сделать его резервной валютой. Однако на этом пути встречаются объективные препятствия, в первую очередь валютный контроль, призванный предотвратить утечку иностранной валюты за рубеж и уклонение от уплаты налогов.

В настоящее время на Китай приходится около 20 процентов мирового ВВП, однако доля международных расчетов в юанях не превышает одного процента. В таких условиях оплата импортируемой нефти юанями будет хорошим подспорьем для укрепления статуса национальной валюты.

После провала сделки ОПЕК+ 6 марта цена нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель. Бывшие участники сделки объявили о том, что нарастят объемы добычи с апреля, сильнее других производство увеличит Саудовская Аравия.

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