Захарова рассказала об успехах Крыма в составе России вместо потрясений Украины

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала об успехах Крыма в составе России вместо переживаемых Украиной потрясений. Такое заявление в честь шестилетней годовщины присоединения полуострова появилось на сайте МИД.

«Крым не стал жертвой национал-радикалов, вместе с Россией избежал социальных и политических потрясений, наблюдаемых на постмайданной Украине», — отмечается в опубликованном тексте. По словам Захаровой, полуостров миновала уготованная участь стать полигоном для маневров сил НАТО.

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Захарова также отметила, что «стратегическое значение полуострова в геополитическом контексте» всегда было крайне велико, а деструктивное внешнее воздействие, которое приводит к противостоянию русофобской линии, требует консолидации усилий. «Крым успешно преодолевает экономические сложности, улучшает инфраструктуру, развивает энергетику, судостроение, науку, культуру», — подчеркнула дипломат.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. Украина считает воссоединение с полуостровом оккупацией. Москва отвергает все обвинения.

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