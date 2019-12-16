Подсчитано число проехавших по Крымскому мосту туристов

За 2019 год по Крымскому мосту проехали семь миллионов путешественников. Такое число в интервью радио «Звезда» озвучил министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко.

Согласно данным анализа туристического потока на полуострове, около 60 процентов людей попадают в Крым через дорожный мост на машинах. По словам Волченко, благодаря его строительству на полуострове наблюдается всплеск автомобильного туризма.

Кроме того, министр отметил, что в Крыму есть что показать гостям, поскольку на данный момент проработаны многочисленные экскурсионные предложения и досуг для всех категорий туристов. Волченко также добавил, что Крым — это идеальное место для семейного отдыха.

В октябре было подсчитано, сколько туристов посетили курорты Крыма с начала 2019 года: их число побило постсоветский рекорд. «По информации на 28 октября, в нашем регионе с начала года уже отдохнули 6 миллионов 870 тысяч человек. Это на 10 процентов превышает прошлогодний показатель», — заявил глава республики Сергей Аксенов.

Рекордные показатели объяснили доступными ценами, широким выбором путевок и открытием Крымского моста.

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