Названы причины рекордного наплыва туристов в Крыму

Причиной рекордного числа туристов в Крыму стали доступные цены, широкий выбор путевок и открытие Крымского моста. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на главу Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

По ее словам, за прошедший год поток организованных туристов увеличился на 15 процентов, в том числе из-за того, что туроператоры стали предлагать более разнообразные путевки.

Что касается Крымского моста, то роста числа туристов после его открытия ожидали все, включая туроператоров. Однако большая часть этого увеличения пришлась на самостоятельных туристов.

28 октября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что курорты республики побили постсоветский рекорд по числу посетивших их туристов с начала 2019 года. Всего на полуострове отдохнули 6,9 миллиона человек, что на 10 процентов превышает прошлогодний показатель.

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