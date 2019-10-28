Туристы побили постсоветский рекорд в Крыму

Курорты Крыма побили постсоветский рекорд по числу посетивших их туристов с начала 2019 года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Интерфакс».

По его словам, всего на полуострове отдохнули 6,9 миллиона человек, что стало рекордом за все постсоветские годы. «По информации на 28 октября, в нашем регионе с начала года уже отдохнули 6 миллионов 870 тысяч человек. Это на 10 процентов превышает прошлогодний показатель», — заявил Аксенов.

Отмечается, что больше всего путешественников прибыло из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Приволжского и Уральского федеральных округов. Из заграничных направлений лидером стала Украина: оттуда в Крым в этом году приехали более миллиона туристов. Востребованным также полуостров оказался у жителей Белоруссии, Казахстана, Германии и других стран.

В июне сообщалось, что с началом сезона отпусков число украинских туристов в Крыму заметно выросло. Тогда в региональном погрануправлении ФСБ рассказали, что в сутки приходилось оформлять около 11 тысяч человек, а также до 1,5 тысячи машин.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!