В Крыму назвали условие для включения украинского гимна в Симферополе

Гимн Украины может быть включен в Симферополе для бывшего главы МИД Украины Павла Климкина только при одном условии. Об этом сообщила глава украинской общины региона Анастасия Гридчина, передает РИА Новости.

По ее словам, экс-министр должен будет занять призовое место на спортивных соревнованиях. «Единственная возможность спеть Климкину гимн в Крыму — это приехать в составе команды спортсменов, занять место на пьедестале почета», — сказала Гридчина.

Глава общины добавила, что бывший глава МИД точно не сможет приехать на шахматный турнир «в силу своих интеллектуальных способностей». В то же время он может попробовать это сделать вместе с другой командой, сказала она.

Ранее Климкин заявил, что Украине для восстановления отношений с Россией необходимо перейти к «гибридному миру», однако конкретики не привел. При этом он добавил, что мир — это когда украинский гимн будет звучать в Симферополе, а также в Донецке и Луганске, пишет РИА Новости.

7 марта в Крыму заявили, что отказываются от поставок днепровской воды с Украины. Глава парламента региона Владимир Константинов заявил, что сначала Украине нужно отказаться от претензий на полуостров.

Крым присоединился к России в марте 2014 года по результатам проведенного на полуострове референдума. Украина обвиняет Россию в оккупации территории.

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