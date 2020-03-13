Отказ журналисту НТВ въезжать на Украину попал на видео

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Российскому журналисту запретили въезд на Украину на три года. Как сообщается на сайте пограничной службы страны, причиной стало незаконное посещение полуострова Крым. Имя журналиста не разглашается, но издание «Украинская правда» уточняет, что им стал сотрудник телеканала НТВ Алексей Петрушко.

Когда журналист пытался вылететь из страны через аэропорт Борисполь, украинские пограничники пригласили его для дополнительного общения и сняли весь процесс на видео. По данным ведомства, гражданин России находился в стране с частной целью.

«Посещали Донецкую, Луганскую области, автономную республику Крым?» — спросил пограничник, на что журналист ответил отрицательно. После этого ему сообщили, что знают о том, что он был в Крыму. Пограничники попросили уточнить, как он попал на полуостров, но журналист ответил, что не помнит, так как это было давно.

В сообщении пограничников говорится, что после «предъявления неопровержимых доказательств» россиянин «таки вспомнил», как попал в Крым. После это ему выдали запрет на посещение Украины и отправили в Минск.

На сайте НТВ среди сюжетов Петрушко есть репортажи из Киева, в 2018 году выходил репортаж из Крыма. Петрушко работает на канале репортером информационной передачи «Итоги дня».

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