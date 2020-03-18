Уехавших в Москву чеченцев вернули на родину и отчитали

Чеченцев, уехавших из республики в Москву и другие регионы России, вернули на родину и отчитали в эфире ЧГТРК «Грозный» за употребление наркотиков, алкоголизм и хулиганство. Об этом в среду, 18 марта, сообщает «Кавказ. Реалии».

Речь идет о группе из 50 человек. Воспитательную беседу с ними провели депутат Госдумы Адам Делимханов, вице-премьер Чечни Абузайд Висмурадов и министр внутренних дел региона Руслан Алханов.

Провинившихся отругали за нарушение общественного порядка, заявив, что они позорили имидж Чечни в других регионах страны. В будущем родственники вернувшихся чеченцев должны будут «принять меры, пока не поздно».

В эфире чеченского телевидения жители и гости республики часто публично извиняются за неподобающее поведение или критику в адрес властей региона. С ними также проводят разъяснительные беседы. Так, в октябре прошлого года в эфире ЧГТРК «Грозный» отчитали родителей трех подростков, которые сломали скамейку в микрорайоне «Ипподромный». Телеканал показал, как детей вместе с родителями вызвали в отдел полиции по Ленинскому району Грозного. Там им сообщили, что стоимость поврежденной скамейки составляла 44 тысячи рублей.

В июле того же года подросток из Чечни в программе телеканала «Грозный» со слезами на глазах извинялся перед главой республики Рамзаном Кадыровым за критику чеченского руководства.

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