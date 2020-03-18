Число заразившихся коронавирусом во Франции приблизилось к десяти тысячам. Глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон заявил, что всего заражены 9134 человека, передает РИА Новости.

За сутки во Франции зарегистрировано 1,4 тысячи случаев заражения, а также 89 новых смертей. По словам Саломона, в стране из-за пандемии умерли 264 человека.

16 марта французский президент Эммануэль Макрон объявил о введении ограничений на поездки по стране с 17 марта не менее чем на две недели. Он также сообщил о закрытии границ Евросоюза и стран Шенгенской зоны.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, во Франции заразились 9052 человека. Во всем мире зарегистрировано более 214 тысяч случаев заражения, более 8,7 тысячи умерли, а 83,2 тысячи вылечились.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в ноябре 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

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