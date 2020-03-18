Россиянин насиловал дочь и снимал с ней порно

В Тульской области завершено расследование в отношение 38-летнего россиянина, который насиловал собственную дочь и снимал с ней порно. Об этом в среду, 18 марта, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).
По версии следствия, в январе 2017 года обвиняемый надругался над своей несовершеннолетней дочерью и произвел фото- и видеосъемку порнографического характера. Этот материал он в дальнейшем хранил на своем компьютере и распространял в интернете.
СКР возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статьям: 242 УК РФ («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов»), 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и 242 УК РФ («Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»).
Обвиняемый полностью признал свою вину, дело направлено в суд.
17 марта сообщалось, что в Таганроге 19-летний местный житель подозревается в попытке изнасилования первоклассницы в школьном туалете.