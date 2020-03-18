Больше миллиона россиян нашли работу через центры занятости населения в IV квартале 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.

Уточняется, что из 2,8 миллиона обратившихся в службы занятости трудоустроились 1,1 миллиона. Лидером списка стала Ростовская область — из 161,5 тысячи нетрудоустроенных работу нашли 87,3 тысячи. Хороший показатель и в Дагестане — 64 тысячи из 77,5 тысячи обратившихся в центры занятости.

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Далее идут Воронежская область (55,9 тысячи из 74 тысяч человек), Краснодарский край (54 тысячи из 166,7 тысячи) и Алтайский край (45 тысячи из 84 тысячи).

Меньше всего людей было трудоустроено в Ингушетии (107 человек из 17,4 тысячи), на Чукотке (188 человек из 1,5 тысячи), в Магаданской области (974 из 4 тысяч), Ненецком автономном округе (1,5 тысячи из 3 тысяч) и Республике Алтай (2 тысячи из 8,8 тысячи).

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