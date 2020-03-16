Россияне рассказали о работе мечты

Россияне рассказали о работе своей мечты. Соответствующий опрос провели аналитики сервиса «Работа.ру», пишет RT.

Респондентам предложили выбрать не более трех главных критериев, которые они считают основными в работе. На первом месте оказалась высокая зарплата — ее назвали 79 процентов опрошенных. Почти столько же (78 процентов) выбрали стабильность. На третьем месте — хороший коллектив (69 процентов).

52 процента участников опроса выделили удобное расположение офиса и его близость к дому. 48 процентов считают необходимыми комфортные условия труда. Также на отношение к работе, по мнению россиян, влияют опытный руководитель (43 процента), наличие соцпакета и нематериальных бонусов (32 процента), а также гибкий график (27 процентов).

Наименее важными для работы респонденты сочли отсутствие дресс-кода (12 процентов), возможность полностью или частично работать удаленно (15 процентов), а также известность и надежность компании (16 процентов).

В опросе приняли участие 5,7 тысячи человек из всех регионов страны.

В России до конца 2024 года будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». На него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год. Его куратором назначен первый зампред председателя правительства России Андрей Белоусов.

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