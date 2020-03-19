Доказана смелая гипотеза Дарвина

Ученые Кембриджского университета в Великобритании доказали смелую гипотезу Чарльза Дарвина, согласно которой виды животных с большим внутренним разнообразием производят больше подвидов. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи изучили базу данных о видах и подвидах млекопитающих. Как и предполагал Дарвин в своем труде «О происхождении видов» 1859 года, связь между видами и подвидами действительно существовала, однако формирование подвидов происходило по-разному в зависимости от среды обитания. Полученные результаты показывают, что корреляция между видовым разнообразием и подвидовым разнообразием является наиболее сильной у не наземных млекопитающих, то есть морских или тех, кто много времени проводит в воздухе.

У животных, таких как летучие мыши и дельфины, подвид должен рассматриваться как начало нового вида, а не как эволюция старого.

Выводы исследователей помогут спрогнозировать, как человеческая деятельность, такая как вырубка лесов, нарушая среду обитания видов, повлияет на эволюцию в будущем.

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