Трамп обвинил Китай в запоздалой реакции на коронавирус

Президент США Дональд Трамп обвинил власти Китая в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. Об этом он заявил в ходе брифинга в Белом доме, передает РИА Новости.

«Было бы гораздо лучше, если бы мы знали об этом на несколько месяцев раньше», — заявил Трамп. Он отметил, что так можно было бы удержать вирус в том районе Китая, где он появился. По его словам, сейчас мир «платит слишком большую цену» за то, что китайские власти не позволили врачам сообщить о вспышке коронавируса.

«Что касается того, что они публикуют сейчас, кто знает, я надеюсь, что это правда», — прокомментировал Трамп информацию о том, что впервые за сутки в Китае не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

6 февраля стало известно о смерти китайского офтальмолога Ли Вэньляна, который одним из первых сообщил о вспышке коронавируса. По данным издания South China Morning Post, медик был одним из восьми врачей, которые в конце декабря стали распространять в медицинской среде сообщение о новой вспышке болезни, которую они приняли за атипичную пневмонию. В тот же день местные власти сообщили о 27 случаях новой болезни. Однако Вэньляна и его коллег вызвали в местный полицейский участок и заставили взять на себя письменные обязательства не раскрывать дальнейшую информацию о вирусе.

Первые заболевшие появились в китайском Ухане в декабре 2019-го. Сейчас случаи заражения зафиксированы в более чем 100 странах. По последним данным, число погибших из-за коронавируса достигло 9 835, общее число случаев заражения составило более 237 тысяч, из них выздоровели 86 тысяч человек.

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