Трамп обвинил Китай в запоздалой реакции на коронавирус

Президент США Дональд Трамп обвинил власти Китая в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. Об этом он заявил в ходе брифинга в Белом доме, передает РИА Новости.
«Было бы гораздо лучше, если бы мы знали об этом на несколько месяцев раньше», — заявил Трамп. Он отметил, что так можно было бы удержать вирус в том районе Китая, где он появился. По его словам, сейчас мир «платит слишком большую цену» за то, что китайские власти не позволили врачам сообщить о вспышке коронавируса.
«Что касается того, что они публикуют сейчас, кто знает, я надеюсь, что это правда», — прокомментировал Трамп информацию о том, что впервые за сутки в Китае не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.
6 февраля стало известно о смерти китайского офтальмолога Ли Вэньляна, который одним из первых сообщил о вспышке коронавируса. По данным издания South China Morning Post, медик был одним из восьми врачей, которые в конце декабря стали распространять в медицинской среде сообщение о новой вспышке болезни, которую они приняли за атипичную пневмонию. В тот же день местные власти сообщили о 27 случаях новой болезни. Однако Вэньляна и его коллег вызвали в местный полицейский участок и заставили взять на себя письменные обязательства не раскрывать дальнейшую информацию о вирусе.
Первые заболевшие появились в китайском Ухане в декабре 2019-го. Сейчас случаи заражения зафиксированы в более чем 100 странах. По последним данным, число погибших из-за коронавируса достигло 9 835, общее число случаев заражения составило более 237 тысяч, из них выздоровели 86 тысяч человек.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения