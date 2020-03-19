Россиянин рассказал о ситуации в закрытой из-за коронавируса Италии

Член Союза журналистов России Иван Марино, который находится в закрытом из-за коронавируса итальянском Неаполе, рассказал о ситуации в городе. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает «Говорит Москва».

По его словам, введенные властями ограничения в целом соблюдаются — на улицах мало людей, не работают заводы, закрыты бары и рестораны. «Огромная солидарность в том плане, что молодые, например, идут за покупками в супермаркет для стариков специально, чтобы они не появлялись там, где опасно», — отметил он.

Собеседник радиостанции также подчеркнул, что открыты многие аптеки и супермаркеты, и дефицита товаров там пока не наблюдается. Кроме того, в городе дежурит полиция и штрафует жителей, которые нарушают установленные правила.

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18 марта сообщалось, что российский блогер Олег Овчинников описал происходящее в закрытой на карантин Испании. Он не узнал страну, где еще пару недель назад «весело шутили про туалетную бумагу в соцсетях».

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Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности — из-за ограничений авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ. Российские дипломаты и консульства начали работу по содействию россиянам.

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