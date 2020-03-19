Россияне назвали волнующую больше обвала рубля проблему. Коронавирус волнует жителей страны сильнее обвала валюты, показал опрос Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомилось принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Каждый второй опрошенный россиянин (49 процентов) обеспокоен эпидемией коронавируса. Падения курса рубля волнует 24 процента респондентов. Также жители страны назвали среди волнующих их тем изменения в Конституции (14 процентов), 11 процентов беспокоятся о снятии ограничение президентских сроков Владимира Путина. Еще 3 процента опрошенных тревожит падение цен на нефть.

Несмотря на беспокойство, россияне оказались плохо осведомлены о профилактических способах защиты от заражения. Всего 8 процентов смогли правильно ответить на вопросы о коронавирусе. 17 процентов опрошенных регулярно носят маски, а 10 процентов используют резиновые перчатки. Пользуются дезинфицирующими растворами 45 процентов россиян.

Исследование было проведено в марте, в нем приняли участие более 1,6 тысячи респондентов по всей России.

Всего в стране зафиксировано 199 случаев заражения, за последние сутки коронавирус выявлен у 52 человек. В связи с распространением коронавируса во всех российских регионах, включая Москву, введен режим повышенной готовности. В столице приняты наиболее жесткие меры: на три недели закрыты государственные школы, многие вузы переведены на дистанционное обучение, также запрещены массовые мероприятия в помещениях с числом участников свыше 50.

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