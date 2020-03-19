В российском городе шашлычников посадили на полгода за 11 сгоревших туристов

В Краснодарском крае шашлычников посадили на полгода за 11 сгоревших туристов. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, 30 июля 2018 года в кафе-шашлычной в Адлерском районе произошло возгорание электропроводки. В кафе погибли четыре человека, еще семь сгорели в пристройке. Было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Причиной пожара стали многочисленные нарушения при строительстве, допущенные владельцем кафе. Следователи установили, что заведение было незаконно построено в 2013 году местным жителем Анатолием Гормаковым. Он пренебрег обеспечением помещения противопожарной защитой и путями эвакуации: не ввел строение в эксплуатацию и незаконно подключился к системе электроснабжения. Это помещение он сдал своему знакомому Артушу Барсегяну, который, зная о недостатках постройки, оборудовал внутри кафе-шашлычную.

Кроме того, в июле 2018 года Гормаков пустил жить в кафе четырех родственников.

Суд приговорил Артуша Барсегяна и Анатолия Гормакова к шести месяцам колонии-поселения. В суде продолжается рассмотрение уголовного дела по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») в отношении владельца пристройки, где погибли семь человек.

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