Сотрудника МЧС задержали по делу о гибели пяти человек в российском хостеле

В Перми задержали сотрудника МЧС по делу о гибели пяти человек в хостеле «Карамель». Об этом в среду, 22 января, «Ленте.ру» сообщила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного Комитета России (СКР).

Выяснилось, что территориальное подразделение главного управления МЧС России по региону выявило нарушения, которые запрещают работу мини-отеля, еще в феврале 2019 года. Однако никаких мер предпринято не было.

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«По факту халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, допущенной должностными лицами ГУ МЧС России по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Задержан сотрудник надзорного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю Разиф Исмакаев. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — сообщила Петренко.

Прорыв трубы в хостеле «Карамель» в Индустриальном районе произошел 20 января. В результате погибли пять человек, среди них ребенок. Не менее шести человек пострадали. Власти Пермского края выплатят по 500 тысяч рублей семьям погибших, пострадавшим — от 200 до 300 тысяч рублей. Средства будут направлены из резервного фонда правительства края.

По словам местных жителей, управляющая компания, которая обслуживала здание с хостелом и соседние дома, практически не следила за состоянием зданий и труб. После случившегося в Совете Федерации анонсировали обсуждение законопроекта о запрете на размещение отелей в подвальных помещениях.

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