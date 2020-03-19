У родственницы зараженного коронавирусом украинского депутата нашли коронавирус

У родственницы заразившегося коронавирусом депутата Верховной Рады Сергея Шахова также подтвердили коронавирус. Об этом сообщает УНИАН.

Уточняется, что заразившаяся — сестра депутата Шахова. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

При этом в пресс-службе депутата не смогли точно сказать, каким образом она инфицировалась, лишь отметили, что «была в гостях, наверное». На вопрос, почему Шахов не госпитализирован, в пресс-службе ответили: «Предлагали первый раз, но он отказался».

О том, что Шахов заразился коронавирусом, сообщило издание «Страна.ua», опубликовав выписку из болезни депутата, в которой говорилось о положительном результате теста. Сам Шахов заявил, что узнал о своем диагнозе из новостей. Он утверждает, что посещал Раду, уже будучи инфицированным, однако «ни с кем не обнимался и не целовался».

По последним данным, на Украине зафиксированы 14 случаев заражения коронавирусом. Два пациента скончались. Всего в мире вирус подхватили 204 тысячи человек, умерли 8,2 тысячи.

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