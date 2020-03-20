Сбербанк и Okko помогут россиянам скрасить карантин из-за коронавируса

Сбербанк и мультимедийный сервис Okko запустят проект «Искусство онлайн», который поможет россиянам скрасить время в самоизоляции — на период карантина из-за коронавируса на одном ресурсе будут собраны спектакли, концерты, виртуальные экскурсии и другой интересный видеоконтент. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Доступ к проекту будет бесплатным при регистрации в онлайн-кинотеатре Okko.

«Искусство онлайн» стартует с эксклюзивного показа двух балетных постановок Мариинского театра: «Золушка» Сергея Прокофьева с Дианой Вишневой в главной партии и «Анна Каренина» Родиона Щедрина с Ульяной Лопаткиной в титульной роли. Премьеры состоятся в 18:00 по московскому времени 20 и 21 марта соответственно.

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Отмечается, что бесплатная медиатека будет регулярно пополняться контентом как для взрослых, так и для детей.

Открытие медиатеки прокомментировал художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев. «Технологии открывают для театрального искусства новые возможности. Я рад, что ценители театра и все интересующиеся искусством люди смогут посмотреть балеты "Золушка" и "Анна Каренина" с комфортом», — отметил худрук.

Генеральный директор Okko Яна Бардинцева выразила уверенность в том, что представленные в онлайн-кинотеатре постановки впечатлят любителей кино. «И невероятно ценно, что первой среди них стал такой флагман музыкальной сцены, как Мариинский театр», — добавила она.

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