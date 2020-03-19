Okko Спорт продлит действие сезонных и ежемесячных подписок из-за паузы в АПЛ

Okko Спорт, официальный вещатель Английской премьер-лиги (АПЛ) в России, продлит действие всех сезонных и ежемесячных подписок до срока окончания турнира, предварительно намеченного на июнь. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сезонные подписки будут автоматически продлены до завершения сезона в июне, а обладатели ежемесячных подписок, оплатившие март и апрель, получат автопродление на май и июнь без дополнительной платы. Кроме того, все держатели платных сезонных и ежемесячных подписок получат в подарок доступ к пакету онлайн-кинотеатра Okko «Оптимум» до 30 апреля.

В период паузы в АПЛ пользователям открыт доступ ко всем матчам сезона-2019/2020, а также доступна коллекция легендарных архивных матчей и документальных фильмов.

Редакция Okko Спорт под руководством Владимира Стогниенко продолжает регулярный выпуск аналитических и развлекательных программ, посвященных футболу. 21 марта в 19:00 по московскому времени в прямом эфире на Okko Спорт комментаторы обсудят влияние карантина на мировой футбол.

Согласно объединенному обращению Футбольной ассоциации (FA), АПЛ и Английской футбольной лиги (EFL), все профессиональные футбольные матчи будут отложены как минимум до 30 апреля, а сезон планируется завершить в июне.

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