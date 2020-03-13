Rambler Group посоветовала сотрудникам работать из дома

В Rambler Group введены дополнительные меры предосторожности, связанные с распространением коронавируса. В группе компаний рекомендуют сотрудникам, которым возможна удаленная работа, перейти на дистанционный формат. Это касается всех работников Rambler Group, в том числе, мультимедийного сервиса Okko. Переход на дистанционную работу обсуждается непосредственно с руководителем конкретного подразделения, при этом за это время будет выплачена заработная плата в 100-процентом размере.

Ранее Rambler Group сообщила, что компания полностью операционно и технически готова к переходу на дистанционную работу, а также ввела меры по противодействию распространению коронавируса. Так, сотрудники офисов Rambler Group могут воспользоваться дезинфицирующими средствами для рук, спиртовыми салфетками и термометрами. В оупенспейсах, кабинетах и переговорных комнатах установлены обезораживающие воздух рециркуляторы. Кроме того, в подразделениях группы стали чаще проводить влажную уборку помещений и открыли горячую линию, на которой коллеги могут задать любой вопрос о коронавирусе. Сотрудникам рекомендовали не посещать те страны, где была выявлена высокая заболеваемость.

«Бизнес технически готов работать вне офиса и для нас важно, чтобы сотрудники чувствовали себя максимально защищенными. Мы переводим с понедельника все внешние встречи и собеседования в онлайн, запланированные мероприятия в офисе или те, в которых участвуете вы, — мы переносим в онлайн, пока ситуация не стабилизируется, — прокомментировала новость директор по персоналу и внутренним сервисам Rambler Group Анна Паршина. — При этом наши сервисы, например, такие как внутренний портал, почта и электронные формы заявок, позволяют без ущерба для работы выстроить все бизнес-процессы. На текущий момент мы рекомендуем части подразделений удаленный режим работы по согласованию с руководителем актива, — до того момента пока будут получены дальнейшие рекомендации».

